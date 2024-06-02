Некоторые элементы оружия попадают в Россию через Китай, – Зеленский
Разведка располагает информацией, что в Россию регулярно поступают детали из Китая. В то же время иногда страна-агрессор получает детали и из других стран.
Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения со СМИ на конференции "Диалог – Шангри Ла" в Сингапуре. Он отметил, что Украина борется с тем, чтобы зарубежные детали не попадали на рынок России. Однако из-за поддержки России Китаем война может идти дольше.
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Товарооборот России и Китая
Владимир Зеленский рассказал, что президент Китая ранее обещал ему, что будет стоять в стороне от войны и не будет поддерживать Россию. Однако есть данные, свидетельствующие о другом.
Сегодня есть различные сигналы от различных разведок, включая украинскую, что что-то, как-то, каким-то образом попадает на рынок Российской Федерации через Китай. Я бы здесь был очень последовательным. Есть действительно некоторые элементы, входящие в вооружение России, которые являются элементами того или иного оружия, которые из Китая,
– указал президент.
В то же время в российском оружии присутствуют элементы и из других стран мира. Но это не означает, что эти страны специально продают России оружие. Если иностранный продукт попадает на российский рынок, обходя санкции, наше государство передает эту информацию партнерам, чтобы они остановили этот транзит.
Другие заявления Зеленского
- Владимир Зеленский заявил что "полон решимости" довести войну до конца и при этом быть со своим народом. Он отметил, что обещал защищать свою страну, а сделать иначе – стать лжецом, чего президент не хотел бы.
- Владимир Зеленский отметил, что любой замороженный конфликт – это война. Он добавил, что этот процесс медленный, однако обязательно наступит момент, когда враг начнет атаковать с новой силой, ведь оккупант всегда найдет повод. Пауза нужна агрессору, чтобы усилить свои позиции на поле боя.
- Украинский лидер считает, что от всей принятой конгрессом помощи США в Украину пришло мало вооружения. Сейчас бригады-резервы недоукомплектованы, что не позволяет заменить бригады на передовой. Россия это четко понимает и именно поэтому растягивает линию фронта, пойдя в наступление на Харьковщине и сейчас сосредотачивает военных на Севере Украины.