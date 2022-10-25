Я очень испугалась и спросила, кто они, сказали: "Свои", – Жительница Волновахи о приходе ВСУ
Украинская учительница Людмила Бондаренко из Волновахи вынуждена была переезжать из Донецкой области во Львов, чтобы спасти свою жизнь. Женщина мечтает вернуться домой, но ее родной город разрушен на 90%.
Как жизнь Людмилы изменилась после 24 февраля, сколько она еще была в Волновахе и насколько сильно россияне бомбили город. Об этом женщина поделилась с 24 каналом в эксклюзивном интервью в рамках проекта "СВОИ".
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Жительница Волновахи о том, как решила уезжать из города
Людмила рассказывает, что уже 25 февраля банкоматы не выдавали наличные деньги. Денег, чтобы выехать поездом из города, у женщины не было, а об эвакуационных рейсах она на тот момент не знала.
27 февраля в городе исчез свет, а 28 февраля – связь. Поэтому Людмила не могла связаться с родными и узнать, все ли в порядке с ее младшей дочерью и маленьким внуком.
Женщина говорит, что город условно состоит из двух частей – центра и округи, где она жила. По ее словам, в ее районе обстрелов было меньше, потому что там не так много инфраструктуры.
Зато центр оккупанты изрядно бомбили. А потом, когда захватили город, начали "восстанавливать все", чтобы создать иллюзию заботы.
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Как-то ВСУ пришли к женщине на чай
Кушать приходилось готовить очень быстро, ведь электричества уже не было, а на дым из печи могло что-то прилететь. Как-то Людмиле в дом постучали украинские военные.
Женщина очень испугалась, ведь это могли быть диверсанты. Когда она спросила, кто это, защитники ответили: "Свои".
Я еще ответила, что "свои" бывают разными. Но поняла: если общаются по-украински, и не коверкают язык, то точно все хорошо. А они спросили, можно ли выпить чаю,
– делится Людмила.
Людмила и ее семья переехали на время к соседу, а ВСУ жили в ее доме. В марте женщина поняла, что нужно уезжать, ведь постоянные прилеты начались и на округе города.
Впоследствии семья Людмилы эвакуировалась из Донбасса. Женщине пришлось ехать под вражеской авиацией и обстрелами, чтобы покинуть опасную территорию.
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Враг понес значительные потери под Волновахой
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко еще в марте сообщил, что Волновахи больше не существует. Дело в том, что оккупанты полностью разбомбили город.
В начале октября в Генштабе сообщили, что под Волновахой враги понесли значительные потери. ВСУ отомстили им за разрушенный город.
В одном из местных селений украинские защитники уничтожили до 20 единиц захватнической техники. Также ВСУ повредили 8 боевых вертолетов россиян.
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