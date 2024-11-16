Война закончится не абстрактно, но точной даты нет, – Зеленский

Владимир Зеленский рассказал, что война завершится с командой, которая сейчас возглавит Белый дом. По словам президента, никто не хочет мира так, как мы.

24 Канал пишет, что Владимир Зеленский сказал в эфире "Украинского радио", что изменение политики США говорит о том, что, по его мнению, война будет завершена.

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Что сказал Зеленский о завершении войны в Украине

Президент Украины сказал, что мы должны сделать все, чтобы в 2025 году война завершилась.

Изменение политики США говорит о том, что, по моему мнению, война будет завершена. Я не знаю - как. Наша задача - отстоять прочную позицию. Завершение этой войны - для нас очень важен справедливый мир и чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших ради несправедливости, которую вам навязали. И поэтому нельзя склонить голову, потому что кто-то большой, а вы меньше. Мы - великий народ и мы должны это доказать,

– сказал Зеленский.

По его словам, война закончится не абстрактно, однако точной даты нет.

"Но точно с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, это их обещание и для них это также очень важно", – заверил президент.