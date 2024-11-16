24 Канал пише, що Володимир Зеленський сказав в ефірі "Українського радіо", що зміна політика США говорить про те, що, на його думку, війна буде завершена.

Дивіться також Україна готова до зими сильніше, ніж будь-коли у час війни, – Зеленський

Що сказав Зеленський про завершення війни в Україні

Президент України сказав, що ми повинні зробити все, щоб у 2025 році війна завершилась.

Зміна політика США говорить про те, що, на мою думку, війна буде завершена. Я не знаю - як. Наше завдання - відстояти міцну позицію. Завершення цієї війни - для нас дуже важливий справедливий мир і щоб не було відчуття, що ми втратили кращих заради несправедливості, яку вам нав’язали. І тому не можна схилити голову, тому хтось великий, а ви менший. Ми - великий народ і ми маємо це довести,

– сказав Зеленський.

За його словами, війна закінчиться не абстрактно, проте точної дати немає.

"Але точно з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їх підхід, це їх обіцянка і для них це також дуже важливо", – запевнив президент.