Запад ожидает, что война закончится не скоро: чего партнеры боятся больше всего

Партнеры Украины, в частности из США, утверждают, что было бы ошибочно считать скорое окончание войны и близкую победу над россией.

Это 24 каналу подтвердил политтехнолог Михаил Шейтельман. Он вспомнил, что еще в мае давал прогноз по окончанию войны. По его мнению, это произойдет в феврале 2023 года.

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Политтехнолог также отметил, что проводил исследования у себя на канале, где ему подтвердили, что победу можно ожидать в апреле. В любом случае это – весна или же конец зимы.

Даже, если очень практично посмотреть на ту скорость, с которой наши войска способны освобождать оккупированные территории, то это точно не меньше (надо времени – 24 канал). Ведь это требует много сил, подготовки, логистики,

– объяснил Михаил Шейтельман.

По его словам, 53 страны находятся в "Рамштайне". Из них, как известно, более 20-ти поставляют Украине оружие и боеприпасы. Это очень сложно логистически и технически. Это первый фактор.

"Второй фактор – путин еще не сдался, у него еще есть резервы. Он набирает зэков, призывает кадырова, они сейчас еще будут всю зиму набирать несчастные 10 тысяч человек", – рассказал Шейтельман.

Кроме того, политтехнолог напомнил об ужасной ситуации в Луганске, где набирают уже последних, самых несчастных мужчин, которых ловят на улице. А женщины бросаются под автобусы, чтобы этих мужчин не вывезли.

"Забирают же "мясом", ведь понятно, что он долго не провоюет и погибнет. Однако путин не сдается – бросил в это все", – добавил Шейтельман.

Смотрите полное видео с Михаилом Шейтельманом на ютубе 24 канала:

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