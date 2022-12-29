Ситуация – в тупике: Буданов объяснил, почему Украина очень ждет вооружение

Уже более 300 дней идет война российских террористов с Украиной, однако боевые действия постепенно заходят в тупик. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов уверен, чтобы избежать патовой ситуации – нашим военным нужно больше оружия от западных партнеров.

Буданов уверен, что вопрос поставки вооружению нашему государству уже на стадии решения. Кроме того, в интервью журналистам ВВС он констатировал, что это крайне важно для нашего государства, чтобы эта война не была затяжной.

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Ни Украина, ни Россия пока не могут добиться успеха

По словам Буданова, по состоянию на конец декабря этого года ни военные нашего государства, ни враждебного не могут добиться значительных успехов. Именно поэтому этот конфликт может "заморозиться".

Ситуация просто тупиковая. Не двигается. Мы не можем победить их по всем направлениям комплексно. Они – тоже,

– констатировал он.

Однако начальник ГУР также отметил, что Украина очень ждет новых поставок вооружения, в частности, поступления более совершенных систем ПВО, артиллерии и танков. Зима замедлила темпы наземных операций Украины на линии фронта. В то же время, украинским защитникам очень непросто, поскольку протяженность линии ведения боевых действий – более 1 000 километров и, кроме того, существует угроза открытия еще одного направления боевых действий со стороны Беларуси.

В какой именно технике нуждаются ВСУ и что уже предоставили Украине союзники

Чтобы достичь результата, Кремль может решить объявить очередную мобилизацию призывников, потому что воспринимает людей как "пушечное мясо". А вот Вооруженным Силам нашего государства нужно современное оружие, которое обеспечит ресурсы для продвижения вперед.

Украинское командование очень надеется, что в следующем году страны Европы и Соединенные Штаты передадут нам все необходимое вооружение, которым мы сможем ликвидировать оккупантов. В частности, для этого украинским военным нужны как минимум 300 танков и 700 единиц боевых машин пехоты.

Следует заметить, что некоторые сдвиги в этом процессе есть. Скажем, недавно стало известно, что в парламенте Финляндии призвали передать Украине танки Leopard 2. Там объяснили, что это может служить примером для других стран того, как эффективно помогать ВСУ.

Кроме того, США в декабре приняли решение о передаче Украине ПВО Patriot. Эксперты прогнозируют, что на освоение установки уйдет около 9 месяцев, но на самом деле эти сроки могут быть значительно короче.



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