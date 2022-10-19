Новые потребности на зиму: волонтер рассказал, в чем сейчас больше всего нуждаются военные

Зима неустанно приближается и Вооруженным Силам Украины придется продолжать борьбу с оккупантами в более сложных условиях. Поэтому наши защитники нуждаются во многих важных вещах.

Об этом 24 каналу сказал волонтер, основатель БФ "Все для победы" Геннадий Васьков. По его словам, очень важна перед зимой, в частности, форма для военных.

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ВСУ нужны автомобили

Васьков отметил, что волонтеры продолжают поставлять Вооруженным Силам Украины автомобили на передовую. Ведь автомобиль там "живет" всего 2 – 3 недели.

Это ребятам уехать на точку, с которой они работают, и возвратиться на базу. Другому транспорту нет возможности. Это дизель, легкие какие-то пикапы, микроавтобусы или джипы – они должны быть,

– подчеркнул основатель БФ "Все для победы".

По его словам, волонтеры также занимаются эвакуационными автомобилями. Речь идет о миниавтобусах, которые переоборудованы в Украине для вывоза раненых.

Он отметил, что также есть потребность в тренингах по тактической медицине. Потому что нужно оказывать первую помощь раненым, после чего вывозить их.

Васьков рассказал, в чем больше нуждаются военные перед зимним похолоданием: смотрите видео

В чем еще нуждаются наши защитники

Васьков заявил, что нашим военным необходимы дроны. Они преимущественно сейчас просят Mavic 3, несмотря на то, что есть больше и дороже.

Но Mavic 3 – потому что это и глаза, и возможность совершать работу,

– объяснил волонтер.

Он отметил, что также очень важна перед зимой форма для военных.

Мы закупаем почти на 1 миллион евро формы. Это полные комплекты – и теплые штаны, и теплая куртка, и одевающаяся под низ термичка, и камуфляжные белые костюмы, одевающиеся поверх, и балаклава,

– сказал Васьков.

По его словам, такие вещи очень нужны, несмотря на то, что сейчас государство уже более или менее наладило поставку формы для военных. Но им все равно нужна переменная форма.

Нужна форма какого-нибудь другого направления. Потому что то, что поставляет государство, унифицировано. Если мы говорим, например, о штурмовых подразделениях, то они нуждаются в несколько специализированной форме, над которой мы сейчас работаем,

– сообщил основатель БФ "Все для победы".

Кроме того, добавил он, нужна тактическая еда для военных. Речь идет о готовых сухпайках, которые разогреваются благодаря химическим элементам, влив немного воды. Потому что на передовой нет возможности разогревать еду.

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