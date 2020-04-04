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      Война на Донбассе и коронавирус: как Россия будет действовать в условиях пандемии

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      Путин не прекратит самоубийственную для России войну? / gettyimages.com

      Для Кремля давление на Украину сейчас осложняется тем, что Россию также задел коронавирус. И есть негативные для России тенденции на мировом энергетическом рынке. Но пока Россия не прекращает финансирование войны против Украины.

      Такое мнение 24 каналу высказал директор Института мировой политики Евгений Магда.

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      В условиях пандемии коронавируса вести активные боевые действия – самоубийство. Но учитывая поведение России на Донбассе подобные наклонности у Кремля есть. Пока рано утверждать, что Россия полностью сдулась и стремительно превращается из хищника в вегетарианца. Кремль в последнюю очередь уменьшит ассигнования на агрессивную пропаганду против Украины, боевые действия на Донбассе и поддержку оккупационной власти ОРДЛО,
      – убежден Евгений Магда.

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      Эксперт отмечает: Россия умело пользуется статусом постоянного члена Совбеза ООН, большими размерами своей страны, наличием ядерного оружия и группы политиков в западной среде, кто понимает Путина.

      "Россия постоянно будет давить на Запад, в частности относительно снятия санкций. Но на самом деле, если бы Россия хотела, чтобы санкции сняли, то выполняла бы соответствующие решения. Для Кремля принципиально другое: сохранить бы собственную правоту. Показать, кто несет ответственность за сложившуюся ситуацию с санкциями. Россия хочет контрнаступления на международной арене не только против Украины, а всего западного мира", – подчеркнул Магда.

      Какая сейчас ситуация на фронте?

      В последние дни всю свою активность боевики сосредоточили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

      • Позиции возле Авдеевки враги трижды обстреляли из минометов калибров 120 и 82 миллиметров с общим расходом 24 мины, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
      • Огонь российские наемники открывали с направления оккупированных населенных пунктов Спартак, Каштановое и Минеральное.
      • По защитникам Павлополя противник выпустил шесть минометных мин калибра 120 миллиметров. Получив ответ, враг прекратил обстрелы.
      • Три раза с применением минометов калибра 82 миллиметров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов российские наемники обстреляли окраины Песков.
      • Уже к вечеру оккупанты со стороны Саханки выпустили два десятка мин калибра 82 миллиметров по опорным пунктам вблизи Широкина.
      • Также 2 апреля из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг один раз обстрелял наши позиции возле Богдановки и дважды – вблизи Старогнатовки.

      Как известно, Генассамблея ООН приняла резолюцию о противостоянии COVID-19, где отсутствует пункт о смягчении санкций, который отстаивала и пыталась пропихнуть Российская Федерация.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Коронавирус в Украине ООН Владимир Путин
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