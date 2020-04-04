Війна на Донбасі і коронавірус: як Росія діятиме в умовах пандемії

Для Кремля тиск на Україну наразі ускладнюється тим, що Росію також зачепив коронавірус. І є негативні для Росії тенденції на світовому енергетичному ринку. Але наразі Росія не припинить фінансування війни проти України.

Таку думку 24 каналу висловив директор Інституту світової політики Євген Магда.

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В умовах пандемії коронавірусу вести активні бойові дії – самогубство. Але з огляду на поведінку Росії на Донбасі подібні нахили в Кремля є. Поки рано стверджувати, що Росія повністю здулася і стрімко перетворюється з хижака на вегетаріанця. Кремль в останню чергу зменшить асигнування на агресивну пропаганду проти України, бойові дії на Донбасі та підтримку окупаційної влади ОРДЛО,

– переконаний Євген Магда.

Увага У НАТО закликали Росію припинити обстріли на Донбасі і підтримку бойовиків

Експерт зазначає: Росія вправно користується статусом постійного члена Радбезу ООН, великим розмірами своєї країни, наявністю ядерної зброї та групи політиків у західному середовищі, хто розуміє Путіна.

"Росія постійно тиснутиме на Захід, зокрема щодо зняття санкцій. Але насправді, якби Росія хотіла, щоб санкції зняли, то виконувала б відповідні рішення. Для Кремля принципово інше: зберегти ніби власну правоту. Показати, хто несе відповідальність за ситуацію, що склалася із санкціями. Росія прагне контрнаступу на міжнародній арені не лише проти України, а всього західного світу", – наголосив Магда.

Яка наразі ситуація на фронті?

Останніми днями всю свою активність бойовики зосередили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Позиції біля Авдіївки вороги тричі обстріляли з мінометів калібрів 120 і 82 міліметрів із загальною витратою 24 міни, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Вогонь російські найманці відкривали з напрямку окупованих населених пунктів Спартак, Каштанове і Мінеральне.

По оборонцях Павлополя противник випустив шість мінометних мін калібру 120 міліметрів. Отримавши відповідь, ворог припинив обстріли.

Три рази із застосуванням мінометів калібру 82 міліметрів, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів російські найманці обстріляли околиці Пісків.

Уже надвечір окупанти зі сторони Саханки випустили два десятки мін калібру 82 міліметрів по опорних пунктах поблизу Широкіного.

Також 2 квітня з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог один раз обстріляв наші позиції біля Богданівки і двічі – поблизу Старогнатівки.

Як відомо, Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо протистояння COVID-19, де відсутній пункт про пом'якшення санкцій, який відстоювала та намагалася пропхнути Російська Федерація.