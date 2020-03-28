Війна на Донбасі: Україна зараз має можливість для маневрів

Карантин у зв’язку з коронавірусом дає можливість для маневру українській дипломатії в багатьох питаннях щодо розв’язання збройного конфлікту на Донбасі.

Таку думку 24 каналу висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Читайте також Російсько-українська війна: Путін не має уникнути відповідальності

Як зауважує фахівець, на попередніх зустрічах Тристоронньої контактної групи в Мінську обговорювалися два пункти розведення військ, щоправда, невідомо, які саме. Не виключено, що мовилося про населений пункт Щастя, стратегічно важливий для України. Бойовики під прикриттям гуманітарних питань намагатимуться протиснути питання відкриття КПП у Щасті.

Україна змогла відкласти підписання так званої формули Штайнмаєра, що планувалося на зустрічі нормандської четвірки. Заблоковано питання про додаткові місця розведення військ. Перекриті пропускні пункти з ОРДЛО,

– говорить Снєгирьов.

Цікаво Як РФ кинула колаборантів з окупованого Донбасу: ті через коронавірус не можуть повернутись

Крім цього, наголошує експерт, відкладення обміну полоненими також дає більше часу Україні підготувати ретельно списки. Головне – в української дипломатії є час вимагати від Росії проведення юридичної очистки всіх наших незаконно ув’язнених громадян. У першу чергу, кримських татар, які буцімто причетні до терористичних організацій. Якщо кримінальні справи проти них не закриють, Україну потім можуть звинуватити в підтримці терористичних організацій.

Про що говорили на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи

Чергове засідання Тристоронньої контактної групи відбулося 26 березня. Через епідемію корона вірусу воно проходило у режимі відеоконференції.

Ключовими питаннями, які зачіпала українська сторона, стосувалися безпекової ситуації на Донбасі і звільнення українських бранців.

Триває робота над формуванням списків полонених на обмін. Також учасники обговорення продовжили консультації про наступні ділянки розведення сил і засобів.

Жодних документів підписано не було. Зокрема, створення так званої консультативної ради, до складу якої повинні увійти представники політичної підгрупи ТКГ. Тобто і окупаційних адміністрацій ОРДЛО. З протоколом засідання ТКГ можна ознайомитися за цим посиланням.



Про що домовились у Парижі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу