Война на Донбассе: Украина сейчас имеет возможность для маневров

Карантин в связи с коронавирусом дает возможность для маневра украинской дипломатии во многих вопросах по решению вооруженного конфликта на Донбассе.

Такое мнение 24 каналу высказал сопредседатель ГИ "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Как отмечает специалист, на предыдущих встречах Трехсторонней контактной группы в Минске обсуждались два пункта разведения войск, правда, неизвестно, какие именно. Не исключено, что говорилось о населенном пункте Счастье, стратегически важном для Украины. Боевики под прикрытием гуманитарных вопросов будут пытаться продавить вопрос открытия КПП в Счастье.

Украина смогла отложить подписание так называемой формулы Штайнмайера, что планировалось на встрече нормандской четверки. Заблокирован вопрос о дополнительных местах разведения войск. Перекрыты пропускные пункты с ОРДЛО,

– говорит Снегирев.

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Кроме этого, отмечает эксперт, отложение обмена пленными также дает больше времени Украине тщательно подготовить списки. Главное – у украинской дипломатии есть время потребовать от России проведения юридической очистки всех наших незаконно заключенных граждан. В первую очередь, крымских татар, которые якобы причастны к террористическим организациям. Если уголовные дела против них не закроют, Украину потом могут обвинить в поддержке террористических организаций.

О чем говорили на очередном заседании Трехсторонней контактной группы

Очередное заседание Трехсторонней контактной группы состоялось 26 марта. Из-за эпидемии коронавируса оно проходило в режиме видеоконференции.

Ключевые вопросы, которые затрагивала украинская сторона, касались ситуации с безопасностью на Донбассе и освобождения украинских пленников.

Продолжается работа над формированием списков пленных на обмен. Также участники обсуждения продолжили консультации о следующих участках разведения сил и средств.

Никакие документы подписаны не были. В частности, относительно создания так называемого консультативного совета, в состав которого должны войти представители политической подгруппы ТКГ. То есть и оккупационных администраций ОРДЛО. С протоколом заседания ТКГ можно ознакомиться по этой ссылке.



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