Война на Донбассе: при каких обстоятельствах Украина может заморозить конфликт

Есть диалог между Украиной и Россией, чего не было при Порошенко. А диалог должен быть при любом конфликте. Впрочем, все остаются на своем. Но при определенных обстоятельствах Украина может изменить свою риторику.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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Пока нет нового алгоритма, согласованного всеми сторонами, который бы предусматривал совокупность действий, направленных на прекращение вооруженной агрессии. Для России мотивации прекращать войну нет. Европа, исходя из приоритетов на Мюнхенской конференции по безопасности, отодвинула конфликт на Украине на десятое место. Не предлагает другие сценарии, не планирует давить на Россию дополнительными мерами. А у Украины отсутствуют рычаги давления на Россию,

- подчеркивает Андрей Вигиринский.

Заморозить конфликт, по его мнению, также не удастся. Президент Зеленский пытается предпринять шаги, направленные на возвращение оккупированных территорий под контроль Украины. Впрочем, отмечает эксперт, при отсутствии изменений позиции России по урегулированию конфликта и без поддержки Запада эти шаги останутся лишь инициативой.

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При этом Вигиринский добавляет: Зеленский занял жесткую позицию: никаких выборов без возвращения нам контроля над границей. Но без помощи Запада Украина не сможет надавить на Россию. Поэтому, убежден политолог, лидер страны должен взять на себя ответственность за одно из двух решений. Одно – идти на уступки, потому что надо возвращать территории. Второе – замораживание конфликта, но при определенных обстоятельствах.

Если мир не будет проявлять инициатив, направленных на отстаивание позиций Украины, не будет иметь желание радикально прекратить агрессию России, то Зеленский должен заявить, что мы своей государственностью не пожертвуем. Замораживаем конфликт, и нам придется жить с тем, что есть,

- отмечает Андрей Вигиринский.

Что происходит в зоне военных действий на Донбассе?

18 февраля оккупационные войска провели масштабную атаку позиций подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный. Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года. Боевики пытались прорваться через линию столкновения. В результате масштабного боя Украина понесла потери.

Президент Зеленский заявил, что в пятую годовщину трагедии Дебальцевского боевики устроили циничную провокацию. Бой вблизи Золотого – это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе.

Напомним, ранее на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский высказал идею совместных патрулей на Донбасс. Она заключается в том, чтобы линию разграничения на Донбассе контролировали совместно украинские военные, ОБСЕ и "представители оккупированных территорий". В то же время президент не уточнял, говорится ли именно о боевиках.



Как достичь мира на Донбассе / Инфографика 24 канал