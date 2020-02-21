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      Війна на Донбасі: за яких обставин Україна може заморозити конфлікт

      - Читать новость на русском
      Захід повинен тиснути на Росію / gettyimages.com

      Є діалог між Україною і Росією, чого не було при Порошенку. А діалог повинен бути при будь-якому конфлікті. Утім, всі залишаються на своєму. Але за певних обставин Україна може змінити свою риторику.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.

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      Наразі немає нового алгоритму, погодженого усіма сторонами, який би передбачав сукупність дій, направлених на припинення збройної агресії. Для Росії мотивації припиняти війне немає. Європа, виходячи з пріоритетів на Мюнхенській конференції з безпеки, відсунула конфлікт в Україні на десяте місце. Не пропонує інші сценарії, не планує тиснути на Росію додатковими заходами. А в України відсутні важелі тиску на Росію,
      – підкреслює Андрій Вігірінський.

      Заморозити конфлікт, на його думку, також не вдасться. Президент Зеленський намагається вжити кроків, направлених на повернення окупованих територій під контроль України. Утім, наголошує експерт, за відсутності змін позиції Росії щодо врегулювання конфлікту і без підтримки Заходу ці кроки залишаться лише ініціативою.

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      При цьому Вігірінський додає: Зеленський зайняв жорстку позицію: ніяких виборів без повернення нам контролю над кордоном. Але без допомоги Заходу Україна не зможе натиснути на Росію. Тому, переконаний політолог, лідер країни має взяти на себе відповідальність за одне з двох рішень. Одне – йти на поступки, бо треба повертати території. Друге – замороження конфлікту, але за певних обставин.

      Якщо світ не проявлятиме ініціатив, направлених на відстоювання позицій України, не матиме бажання радикально припинити агресію Росії, то Зеленський повинен заявити, що ми своєю державністю не пожертвуємо. Заморожуємо конфлікт, і нам доведеться жити з тим, що є,
      – наголошує Андрій Вігірінський.

      Що відбувається в зоні військових дій на Донбасі?

      18 лютого окупаційні війська провели масштабну атаку позицій підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року. Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення. Внаслідок масштабного бою Україна зазнала втрат.

      Президент Зеленський заявив, що у п’яту річницю Дебальцівської трагедії бойовики влаштували цинічну провокацію. Бій поблизу Золотого – це спроба зірвати мирний процес на Донбасі.

      Нагадаємо, раніше на Мюнхенській безпековій конференції Зеленський висловив ідею спільних патрулів на Донбас. Вона полягає у тому, щоб лінію розмежування на Донбасі контролювали спільно українські військові, ОБСЄ та "представники окупованих територій". Водночас президент не уточнював, чи мовиться саме про бойовиків.

      війна на донбасі
      Як досягти миру на Донбасі / Інфографіка 24 канал

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Бій біля Золотого Мюнхенська конференція Володимир Зеленський
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