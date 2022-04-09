На войне погиб известный львовянин, общественный активист "Тарас Хаммер"
Источник:Львовская ОВА
На войне погиб известный общественный активист, львовянин с позывным "Тарас Хаммер". Боец защищал Украину и погиб в боях на Изюмском направлении.
Трагическое известие сообщили во Львовской ОВА 8 апреля. Известно, что боец защищал Украину с 2014 года.
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В боях на Изюмском направлении погиб известный львовянин, общественный активист, патриот Украины Тарас Бобанич (Тарас Хаммер),
– сообщили в ОВА.
О защитнике Украины известно, что:
- Тарас Бобанич с 2014 года боролся против оккупантов в составе "Правого сектора";
- являлся командиром 2-го отдельного батальона "Правого сектора".
"Гибель Тараса Бобанича – это большая потеря для Львовщины и Украины. Он был человеком, чистым сердцем и совестью, с твердыми принципами и четкой позицией о свободном независимом украинском государстве!" – сообщили во Львовской ОВА.
Областная власть сочувствует всем близким и родным и никогда не простит эту трагедию.Редакция 24 канала искренне соболезнует родным и близким погибшего Героя Украины, отдавшего свою жизнь на нашу землю, свободу и независимость. Циничный оккупант должен быть наказан за все зверства на Украинской земле!