На войне погиб известный львовянин, общественный активист "Тарас Хаммер"

На войне погиб известный общественный активист, львовянин с позывным "Тарас Хаммер". Боец защищал Украину и погиб в боях на Изюмском направлении.

Трагическое известие сообщили во Львовской ОВА 8 апреля. Известно, что боец защищал Украину с 2014 года.

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На Харьковщине погиб известный львовянин

В боях на Изюмском направлении погиб известный львовянин, общественный активист, патриот Украины Тарас Бобанич (Тарас Хаммер),

– сообщили в ОВА.

О защитнике Украины известно, что:

Тарас Бобанич с 2014 года боролся против оккупантов в составе "Правого сектора";

являлся командиром 2-го отдельного батальона "Правого сектора".

"Гибель Тараса Бобанича – это большая потеря для Львовщины и Украины. Он был человеком, чистым сердцем и совестью, с твердыми принципами и четкой позицией о свободном независимом украинском государстве!" – сообщили во Львовской ОВА.

Областная власть сочувствует всем близким и родным и никогда не простит эту трагедию.

Редакция 24 канала искренне соболезнует родным и близким погибшего Героя Украины, отдавшего свою жизнь на нашу землю, свободу и независимость. Циничный оккупант должен быть наказан за все зверства на Украинской земле!