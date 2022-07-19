На войне погиб депутат Львовского райсовета Тарас Жеребецкий

Автомобиль львовских десантников наехал на мину. В результате трагедии погиб депутат Львовского районного совета Тарас Жеребецкий.

Из зоны боевых действий пришло печальное известие. Стало известно, что на фронте погиб руководитель "Европейской солидарности" во Львовском районном совете Тарас Жеребецкий.

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Гибель Тараса Жеребецкого

О гибели воина сообщила глава Львовского облсовета Ирина Гримак. По ее словам, автомобиль, в котором ехал герой, взорвался на мине.

Ужасная весть ошеломила. На фронте погиб руководитель фракции "Европейская солидарность" во Львовском районном совете Тарас Жеребецкий,

– написала она.

Герой был воином АТО с 2014 года, после полномасштабного вторжения российских оккупантов пошел защищать Украину в составе 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

В сентябре ему должно было исполниться 35 лет. Недавно ему удалось сделать родным сюрприз и приехать домой, где его ждали жена, сын и дочь. В июне 2022 года он был награжден орденом ІІІ степени "За мужество".

"В нашей памяти Тарас Жеребецкий останется примером настоящего украинца, патриота и воина. К сожалению, война забирает лучших, самых смелых, самых активных и добрых. Забирает цвет украинской нации. Искренние соболезнования семье Тараса. Вечная память Герою!" – написала Гримак.

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