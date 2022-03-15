На войне погибли три капеллана, – Епифаний призвал украинцев покинуть московский патриархат

Для российских оккупантов нет абсолютно ничего святого. Они обстреливают храмы, делают там свои огневые точки и даже убивают капелланов.

Российские солдаты не имеют никакого понимания моральных принципов и добродетелей. Они убивают гражданское население, детей и священнослужителей, нисколько не беспокоясь о своих преступлениях.

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Оккупанты убивают капелланов

Митрополит Епифаний сообщил о потерях среди священнослужителей.

Ситуация сложная, погибло три капеллана,

– сообщил он.

Также он добавил, что православным украинцам нужно объединиться, поэтому общинам надо выйти из-под юрисдикции Московского патриархата ПЦУ. Отметим, что после того, как Епифаний получил Томос, многие украинские общины покинули московский патриархат и передали храмы Украинской Православной Церкви.

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