Был настоящим солнцем: в боях за Украину отдал жизнь воин "Ворон" из Черниговской области

В боях за Украину в Донецкой области погиб солдат Ярослав Козерецкий с позывным "Ворон". У него осталась мама, гражданская жена и две дочери.

Воин был родом из села Яблоновка Носовской общины на Черниговщине. Печальное известие о гибели солдата сообщили в Носовском городском совете.

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Что известно о Ярославе Козерецком

Ярослав Козерецкий родился 13 мая 1990 года в селе Яблоновка. Там окончил сельскую школу. Затем учился в Бобровицком техникуме, работал в бобровицком РЭСе, на предприятии "Укрпочта", оператором на заводе компании "Кока-кола".

13 января 2023 года был мобилизован. После обучения в Гончаровском учебном центре в составе I танковой бригады его передислоцировали на Восток.

26 мая во время выполнения боевого задания, оставаясь верным военной присяге на верность народу Украины, Ярослав Козерецкий погиб вблизи населенного пункта Нескучное, Донецкой области,

– говорится в сообщении.

Ярослав был "солнцем, которое согревало"

О Козерецком вспоминают как о чрезвычайно добром, искреннем и открытом человеке. Он никогда не забывал о родных и часто звонил по телефону, даже когда находился на "нуле". В последний раз на связь он вышел 25 мая.

У него осталась мама, гражданская жена и две дочери. В горсовете выразили соболезнования семье погибшего военного.

Он был для своих самых родных солнцем, которое согревало и оберегало. Он часто звонил по телефону, даже с "нуля". Последний звонок был вечером 25 мая. А уже на следующий день был звонок от командира роты, сменившего за одну секунду всю жизнь целой семьи,

– сообщили в горсовете.

О дате и месте прощания сообщат дополнительно.

24 Канал приносит соболезнования родным и близким погибшего Героя. Скорбим вместе с вами.