В войне России с Украиной Эрдоган преследует только две выгоды
За три месяца Турция продемонстрировала, что их главная цель – выжать максимум из этой ситуации (войны между Россией и Украиной – 24 канал). Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.
Две цели ЭрдоганаВо-первых, сохранить позиции в регионе и на международной арене, которых они достигли за последние годы. Во-вторых, выручить что-нибудь новое и укрепиться.
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Турция стремится укрепить свой статус одного из лидеров региона, расширить торговую экспансию за счет, в том числе, и компаний, выходящих с российского рынка.
Из конфликта между Россией и Украиной Турция стремится получить для себя два важных достижения / Фото Getty Images
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Чужая война болит не очень
Они пытаются сохранить тесные отношения с Европой, Украиной и Россией через свое посредничество в этом конфликте, из-за чего, собственно, имеют аргумент о неприсоединении к антироссийским санкциям.
В контексте интересов Турции Украина действительно занимает вторичное значение, поскольку они руководствуются определенными двумя причинами для достижения своих целей.
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