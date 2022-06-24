В войне России с Украиной Эрдоган преследует только две выгоды

За три месяца Турция продемонстрировала, что их главная цель – выжать максимум из этой ситуации (войны между Россией и Украиной – 24 канал). Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Две цели Эрдогана

, сохранить позиции в регионе и на международной арене, которых они достигли за последние годы., выручить что-нибудь новое и укрепиться.

К теме Деблокада портов и украинское зерно: интервью с экспертом об игре Эрдогана и позиции США

Турция стремится укрепить свой статус одного из лидеров региона, расширить торговую экспансию за счет, в том числе, и компаний, выходящих с российского рынка.



Из конфликта между Россией и Украиной Турция стремится получить для себя два важных достижения / Фото Getty Images

Рекомендуем Чей портрет нацизма отразился в XXI веке

Чужая война болит не очень

Они пытаются сохранить тесные отношения с Европой, Украиной и Россией через свое посредничество в этом конфликте, из-за чего, собственно, имеют аргумент о неприсоединении к антироссийским санкциям.

В контексте интересов Турции Украина действительно занимает вторичное значение, поскольку они руководствуются определенными двумя причинами для достижения своих целей.

Достойно внимания – Турция закрыла Черное море для российских кораблей: смотрите видео