Войной на нас пошла страна, которая обещала нам безопасность, – Зеленский

Владимир Зеленский напомнил, что Украина отдала третий по мощности ядерный арсенал. Взамен мы получили письменные обещания безопасности от страны, которая начала против нас войну.

Украина в 90 годах внесла наибольший вклад в защиту мира от ядерных катастроф. Никаких гарантий безопасности за это государство не получило.

Важно Зеленский выступил с видеообращением на 20-м форуме в Дохе

Величайшее проявление несправедливости

Президент констатировал, что это самое большое проявление несправедливости, которое только можно увидеть.

Обещания не стали гарантиями. А войной против нас пошла как раз одна из держав, которая обещала нам безопасность,

– сказал Зеленский.

Более того, несправедливость – основа того, что сейчас Россия делает против Украины. Поэтому теперь нам нужны реальные гарантии.

Может заинтересовать – Зеленский обратился к предателям: