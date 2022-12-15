Военный путь войны может перейти в дипломатический: Зеленский назвал условие

Полномасштабная война теоретически может перейти в русло дипломатии. Однако это возможно только при одном условии. Путин должен отойти к конкретному пределу.

ВСУ должны идти к своим границам. Иного варианта нет, потому что тогда Россия вернется. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

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Где гарантии безопасности

Президент отметил, что конец войны уже понятен. Впрочем, Украина до сих пор не в НАТО. Следовательно, возникает вопрос о гарантиях безопасности.

Если Путин вернется, они нам снова помогут с оружием? Действительно ли это оградит нас от полномасштабного вторжения? Нет,

– добавил украинский лидер.

По словам Зеленского, нужно смотреть реальную картину. Мир должен продемонстрировать – экономически, санкциями и изоляцией – что за агрессию нужно платить. Сначала отойти на границу, а затем заплатить.

Когда можно перейти к дипломатии

Президент подчеркнул, что глава Кремля убивает людей с обеих сторон – никого не жалеет. Он отбирает жизни наших людей и посылает своих граждан на смерть.

Поэтому Зеленский подытожил, если Путин отойдет к границам 1991, тогда начнется возможный путь дипломатии. Таким образом, только агрессор может перевести войну с военного пути на дипломатический. К этому моменту украинская армия будет решительно защищать свои земли.

Политик добавил, что чем быстрее закончится война, тем дольше российский президент будет жить.