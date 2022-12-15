ЗСУ повинні йти до своїх кордонів. Інакшого варіанту немає, бо тоді Росія повернеться. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський.

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Де гарантії безпеки

Президент зауважив, що кінець війни вже зрозумілий. Втім, Україна досі не в НАТО. Відтак виникає питання щодо гарантій безпеки.

Якщо Путін повернеться, вони нам знову допоможуть зі зброєю? Чи справді це захистить нас від повномасштабного вторгнення? Ні,

– додав український лідер.

За словами Зеленського, треба дивитися на реальну картину. Світ має продемонструвати – економічно, санкціями та ізоляцією, – що за агресію потрібно платити. Спочатку відійти на кордон, а потім заплатити.

Коли можна перейти до дипломатії

Президент наголосив, що глава Кремля вбиває людей з обох сторін – не шкодує нікого. Він забирає життя наших людей і посилає своїх громадян на смерть.

Тому Зеленський підсумував, якщо Путін відійде до кордонів 1991 року, тоді почнеться можливий шлях дипломатії. Таким чином лише агресор може перевести війну з військового шляху на дипломатичний. До цього моменту українська армія буде рішуче захищати свої землі.

Політик додав, чим швидше закінчиться війна, тим довше російський президент буде жити.