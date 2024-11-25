Почему в Украине не мировая война

После завершения второй мировой войны было уже много конфликтов, где одна из крупных ядерных держав воевала, а противную сторону поддерживали другие крупные ядерные державы. И там, кстати, частенько участвовали северокорейские солдаты, потому что больше КНДР ничего экспортировать не умеет. Об этом заявил Сергей Фурса, информирует 24 Канал.

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Корейская война, Вьетнам, Афганистан, арабо-израильские войны, какие-то африканские конфликты – это всегда прямое или косвенное участие ключевых государств. Кто-то воюет, кто-то поставляет противнику оружие, кто-то посылает деньги и наемников, кто-то обеспечивает прикрытие в Совете безопасности ООН. Просто обычно это было далеко от Украины, а теперь напали на нас. Но это было уже.

Действительно, психологически хочется, чтобы это была не только наша проблема. Хочется, чтобы это было важно для всего мира так же как важно для нас. Это естественно. Но это не меняет сути. Прямого противостояния, армия на армию, ядерных держав нет. Они очень хотят, чтобы этого не произошло. Чтобы это осталось именно нашей проблемой. Мы бы на их месте вели себя так же.

Поэтому противостояние остается холодным. Как было во время холодной войны. Наш случай является уникальным лишь потому, что война происходит непосредственно в Европе. Поэтому даже немецкие министры называют российскую агрессию больше, чем региональным конфликтом. Потому что это все ближе, но не более.

Поэтому если вы не считаете войну во Вьетнаме мировой войной, то не следует называть нашу войну такой. А если считаете, то это точно не третья мировая, а какая-то десятая.

Нам не надо верить в собственную пропаганду

Враги ли Китай и Россия для западного мира? Да, конечно. Но так же и СССР был врагом, который атаковал пропагандой. Но это не делало конфликты в те времена мировыми войнами. СССР напал на Афганистан, СССР получил санкции, США поставляло оружие моджахедам. Была ли это мировая война? Вопрос риторический.

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Желание назвать это мировой войной понятно. Это очень схоже с ситуацией, когда периодически появляется какой-то проходимец, который называет себя пророком, и заводит речь о конце света. Люди верят. Люди хотят верить. Приятно думать, что именно ты живешь во время, когда происходят определяющие события. Приятно быть в центре внимания. Но апокалипсиса пока не произошло.

Понятно, почему о мировой войне говорит Валерий Залужный, ведь он работает над поддержкой Украины. Нам нужно внимание, нам нужно, чтобы британцы считали эту войну и своим риском. Но нам не надо становиться жертвой собственной пропаганды, потому что это создает ожидания. Неоправданные ожидания приводят к очень значительным разочарованиям.