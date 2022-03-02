Войны разные, результат тот же: Марина Абрамович призвала остановить Путина, как некогда Гитлера

Мир активно помогает нашему государству сражаться с врагом. К этому призвала и сербская художница Марина Абрамович.

Она подчеркнула, что мир должен помочь президенту нашего государства и народу. Ее письмо опубликовала пресс-служба Офиса Президента.

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Путина нужно остановить, как когда-то Гитлера

Абрамович напомнила, что 80 лет назад нацистские войска (во главе с Адольфом Гитлером) в Бабьем Яру убивали невинных людей.

Уже сегодня, 2 марта, пророссийские боевики (во главе с Владимиром Путиным) обстреляли Бабий Яр.

Войны разные, но результат тот же,

– подчеркнула она.

В письме художница написала, что мир должен объединиться, чтобы победить нацистский режим и помочь Украине. Ведь это сражение касается всех.

Письмо Марины Абрамович / Фото пресс-службы ОП

В первые дни полномасштабного нападения России художница отреагировала в соцсетях на агрессивные действия Кремля. Она подчеркнула, что атака на Украину – атака человечества, которая должна прекратиться.

Полный текст публикации:

Сербская художница Марина Абрамович призвала мир объединиться, чтобы помочь Президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинскому народу. Она напомнила, что 80 лет назад нацистские войска под руководством Гитлера убивали невинных людей в Бабьем Яру в Киеве, а сегодня российские войска под руководством Путина бомбили и убивали невинных людей в Бабьем Яру.

"Войны разные, но результат тот же. Так же, как мы объединились, чтобы победить сумасшедший нацистский режим, мир должен объединиться, чтобы помочь Владимиру Зеленскому и смелым мужчинам и женщинам Украины", — отметила Марина Абрамович в письме. Это сражение касается всех, подчеркнула она.

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