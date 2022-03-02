Вона наголосила, що світ повинен допомогти президенту нашої держави та народу. Її лист опублікувала пресслужба Офісу Президента.

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Путіна треба зупинити, як колись Гітлера

Абрамович нагадала, що 80 років тому нацистські війська (на чолі з Адольфом Гітлером) в Бабиному Яру вбивали невинних людей.

Вже сьогодні, 2 березня, проросійські бойовики (на чолі з Володимиром Путіним) обстріляли Бабин Яр.

Війни різні, але результат той самий,

– наголосила вона.

У листі мисткиня написала, що світ повинен об'єднатися, аби перемогти нацистський режим і допомогти Україні. Адже ця битва стосується всіх.



Лист Марини Абрамович / Фото пресслужби ОП

В перші дні повномасштабного нападу Росії, художниця відреагувала у соцмережах на агресивні дії Кремля. Вона наголосила, що атака на Україну – атака людства, яка повинна припинитися.

Повний текст публікації:

​​Сербська мисткиня Марина Абрамович закликала світ об'єднатися, щоб допомогти Президентові України Володимиру Зеленському та українському народові. Вона нагадала, що 80 років тому нацистські війська під керівництвом Гітлера вбивали невинних людей у Бабиному Яру в Києві, а сьогодні російські війська під керівництвом Путіна бомбили та вбивали невинних людей у Бабиному Яру.

"Війни різні, але результат той самий. Так само як ми об'єдналися, щоб перемогти божевільний нацистський режим, світ має об'єднатися, щоб допомогти Володимиру Зеленському та сміливим чоловікам і жінкам України", – зазначила Марина Абрамович у листі. Ця битва стосується всіх, наголосила вона.

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