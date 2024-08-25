Если будет нарушение границы со стороны Беларуси, цели на ее территории будут законными, – МИД

Вечером 25 августа стало известно, что вооруженные силы Беларуси стянули личный состав и военную технику к северным границам Украины под видом "учений". В украинском МИД резко отреагировали на это и отметили, что в случае нарушения границы, все цели на белорусской территории будут законными.

Украинская разведка установила, что в Гомельской области Беларусь разместила Силы специальных операций, вооружение и военную технику, в частности, танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику. Кроме того, зафиксировано присутствие вагнеровцев.

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"Учения" Беларуси являются угрозой для безопасности Украины и мира

В МИД заявили, что проведение учений в приграничной полосе и вблизи Чернобыльской АЭС, является угрозой как для национальной безопасности Украины, так и мира.

"Призываем должностных лиц Республики Беларусь не совершать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы, а ее вооруженные силы – прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, превышающее дальность поражения существующих в РБ систем огня", – написали в МИД.

В ведомстве также подчеркнули, что Украина "никогда не предпринимала и не собирается предпринимать никаких недружественных действий" против народа Беларуси.

Предупреждаем, что в случае нарушения государственной границы Украины со стороны Беларуси, наше государство примет все необходимые меры в порядке реализации гарантированного Уставом ООН права на самооборону. При этом все скопления войск, военные объекты и пути снабжения на территории Беларуси будут законными целями для Вооруженных Сил Украины,

– отметили в министерстве.