Об этом 24 Каналу рассказал вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке и военный аналитик Шон Белл, отметив, что эта идея на первом этапе обсуждений. Есть важная вещь, которая сдерживает европейских чиновников.

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Что сдерживает Европу в обсуждениях

По словам вице-маршала, возникает вопрос, для чего Европа отсылает оружие Украине, если этого не будет достаточно для победы или окончания войны. Однако для того, чтобы отправить свои войска, нет политической воли.

Потери Украины делают этот сценарий крайне неприемлемым для западного общества. Однако все же в некоторых кабинетах растет понимание, важно думать о том, что можно сделать, а не наоборот,

– подчеркнул он.

Белл добавил, что в рамках обсуждений в Европе появился проект "Небесный щит" для защиты Украины. Так, европейцы могли бы защищать небо над определенными регионами. Это позволило бы Украине освободить определенные ресурсы и приблизить их ближе к фронту.

"Здесь говорится не о завтрашнем дне. Однако чувствуется, что в Европе растет попытка найти пути реального сдерживания наступления Путина", – добавил вице-маршал.

Кстати, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что присутствие иностранных войск на территории Украины могло бы быть платформой для будущего создания Вооруженных сил Европы. Инициатива не является альтернативой НАТО, а направлена на повышение безопасности Европы.