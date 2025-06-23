Про це 24 Каналу розповів віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці та військовий аналітик Шон Белл, зауваживши, що ця ідея на першому етапі обговорень. Є важлива річ, яка стримує європейських посадовців.

Дивіться також Тиснуть на Мерца: Трамп запустив "брудний" процес у міжнародній політиці

Що стримує Європу в обговореннях

За словами віцемаршала, виникає питання, для чого Європа відсилає зброю Україні, якщо цього не буде достатньо для перемоги чи закінчення війни. Однак для того, щоб відправити свої війська, немає політичної волі.

Втрати України роблять цей сценарій вкрай неприйнятним для західного суспільства. Однак все ж в деяких кабінетах зростає розуміння, важливо думати про те, що можна зробити, а не навпаки,

– наголосив він.

Белл додав, що в рамках обговорень в Європі з'явився проєкт "Небесний щит" для захисту України. Так, європейці могли б захищати небо над певними регіонами. Це дозволило б Україні звільнити певні ресурси та наблизити їх ближче до фронту.

"Тут мовиться не про завтра. Однак відчувається, що в Європі росте намагання знайти шляхи реального стримування наступу Путіна", – додав віцемаршал.

До речі, президент України Володимир Зеленський повідомив, що присутність іноземних військ на території України могла б бути платформою для майбутнього створення Збройних сил Європи. Ініціатива не є альтернативою НАТО, а спрямована на підвищення безпеки Європи.