Уже не корейцы, а буряты: как Россия попытается использовать войска КНДР

Военные из КНДР уже обучаются на российских полигонах. Пока ни Россия, ни Северная Корея не хотят ничего афишировать.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук, отметив, что пока была информация о 12 тысячах военных КНДР, которых перекинули в Россию.

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Как Россия использует войска КНДР

Как отметил Лакийчук, согласно расчетам России нужно примерно 10 тысяч личного состава в месяц для компенсации потерь. В таком случае страна-агрессор сможет не набирать новых оккупантов месяц или же будет делать это, создавая соответствующие резервы.

Если этих корейцев со временем будет 30 тысяч, то считайте, что россияне получат мобилизационную фору на три месяца. Их могут или направить на передовую, или же они заменят российские подразделения, которые пойдут на фронт. Второй вариант тоже вполне возможен,

– сказал Лакийчук.

Если Россия сможет привлечь 100-200-300 тысяч корейских военных, то фактически сможет избежать всеобщей мобилизации. А потребность в ней для оккупантов уже нарастает.

Также уже была информация, что Россия пробует более-менее легализовать корейцев. Именно с этим можно связать заявление КНДР, что якобы никаких войск они никуда не перекидывали.

Уже есть данные разведки, что корейцев маскируют под бурятов. Им выдают легализационные документы. Поэтому в КНДР так уверены в том, что преступление будет безнаказанным. Хотя на воре и шапка горит,

– подчеркнул Лакийчук.

Напомним, недавно удалось зафиксировать прибытие военных КНДР на военную базу в Россию. Вероятнее всего, речь идет о воинской части 44980 127-й мотострелковой дивизии в поселке Сергеевка Приморского края.