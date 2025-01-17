В ISW назвали сроки, когда военные КНДР могут быть полностью ликвидированы на фронте

Северокорейские войска, участвующие в войне России против Украины, несут значительные потери. Весь контингент из 12 000 военнослужащих КНДР может быть убит или ранен до середины апреля 2025 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW). Отмечается, что потери северокорейских войск составляют примерно 92 солдата в день с момента начала участия в боях.

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Какие потери войск КНДР на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский в начале января 2025 года заявил, что в Курской области было убито или ранено 3800 военнослужащих из КНДР. По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS), по состоянию на 13 января 300 северокорейцев погибли в боях и еще 2700 были ранены в Курской области.

Стоит отметить, что ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что войска КНДР участвуют в "небольших" столкновениях в Курской области.

В ISW объяснили, что если такие темпы потерь сохранятся, весь контингент из 12 тысяч северокорейских солдат может быть уничтожен за 12 недель – то есть к середине апреля 2025 года.

Северокорейские войска, вероятно, продолжат испытывать большее соотношение раненых к погибшим, что характерно для вооруженного конфликта. Непонятно, вернутся ли раненые северокорейские солдаты в бой, и если да, то когда именно,

– отметили аналитики.

Напомним, ранее стало известно, что украинским военным на Курщине удалось взять в плен двух солдат Северной Кореи. Впоследствии оказалось, что они работали в Главном разведывательном бюро, которое является ключевым военным разведывательным агентством КНДР.