Реверанс от Путина: для чего на самом деле России новая помощь от КНДР

Разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР направила в Курскую область подкрепление. В Россию могло прибыть около 3 тысяч северных корейцев, а также оружие и техника.

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что уже давно не было сомнений в том, что Северная Корея предоставляет свою технику и боеприпасы. Количество артиллерийских снарядов числилось в сотнях тысяч.

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Усилит ли Россию новая помощь

По разным оценкам, до 50% всех снарядов, которые имеет сейчас Россия, является северокорейского производства. Кроме этого, оккупантам передают баллистические ракеты– аналоги "Искандеров", артиллерийские установки 70-х годов прошлого столетия. Но значительных преимуществ эти системы не дают.

Причина в том, что они устаревшие. Также много вопросов относительно их дальнобойности и точности. У россиян не хватает своих систем, и они вынуждены покупать северокорейские,

– заметил Павел Нарожный.

По поводу предоставлении дополнительного контингента от КНДР, то его могли отправить на обучение. Северокорейская армия– это 1, 5 миллионов личного состава. Если мы слышим, что приехали только 3 тысячи бойцов, часть из которых специалисты по РЭБ и саперы, то, скорее всего, они будут перенимать опыт и вряд ли могут реально помочь на линии столкновения.

На оккупированных территориях Украины находится 500– 600 тысяч россиян. Из КНДР приехало 3 тысячи. Это всего полпроцента. Как они могут изменить ситуацию? Существенно никак. Это больше реверанс от Путина Ким Чен Ину, чем реальная помощь,

– подчеркнул военный эксперт.

К слову, армия КНДР уже потеряла в войне примерно 4 тысячи бойцов из 12 тысяч, которые перебросила в Россию. Глава ГУР Кирилл Буданов также подтвердил поставку самоходных установок от Северной Кореи.