Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Россия и КНДР якобы обсудят расширение сотрудничества в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, вступившим в силу в декабре 2024 года, писали в Институте изучения войны.

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Что известно о визите

Высокопоставленную делегацию во вторник встречали директор российского департамента консульской службы МИД Андрей Климов и посол Северной Кореи в России Син Хонг Чоль.

Представителей Трудовой партии КНДР пригласила "Единая Россия". Визит проходит на фоне сообщений о возможной поставке для России больших ресурсов.

В частности, об отправке северокорейского подкрепления в Курскую область сообщила разведка Южной Кореи, однако СМИ не называют количества военных.

На спутниковых снимках порта Расон в КНДР видны 110-метровое судно и линия контейнеров на пирсе. Перемещение корабля свидетельствует о разгрузке и погрузке в период с 20 по 21 февраля.

Интересно, в ISW писали о возможном использовании порта Расон для передачи боеприпасов в российский Владивосток еще в ноябре 2023 года.