Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Росія та КНДР буцімто обговорять розширення співпраці відповідно до договору про всеосяжне стратегічне партнерство, що набув чинності в грудні 2024 року, писали в Інституті вивчення війни.

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Що відомо про візит

Високопоставлену делегацію у вівторок зустрічали директор російського департаменту консульської служби МЗС Андрєй Клімов і посол Північної Кореї в Росії Сін Хонг Чоль.

Представників Трудової партії КНДР запросила "Єдина Росія". Візит відбувається на тлі повідомлень про можливе постачання для Росії більших ресурсів.

Зокрема, про відправлення північнокорейського підкріплення в Курську область повідомила розвідка Південної Кореї, проте ЗМІ не називають кількості військових.

На супутникових знімках порту Расон у КНДР видно 110-метрове судно й лінію контейнерів на пірсі. Переміщення корабля свідчать про розвантаження та завантаження в період з 20 по 21 лютого.

Цікаво, в ISW писали про можливе використання порту Расон для передачі боєприпасів до російського Владивостока ще в листопаді 2023 року.