Не были готовы к трудностям: в ISW назвали главную проблему военных КНДР на Курщине

Военные КНДР, которые воюют на стороне России в Курской области, несут потери и открывают "дружественный огонь" по кадыровцам. Очевидно солдаты Северной Кореи не готовы были к трудностям, из-за которых координировать действия с российскими оккупантами не получается.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков Института изучения войны (ISW).

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С какими проблемами сталкиваются военные КНДР

Как отмечают аналитики, солдаты Северной Кореи сталкиваются с ожидаемыми трудностями на фронте. Так, они не только несут потери, но и не могут преодолеть языковой барьер. Кроме того, плохая координация с российскими войсками подрывает проведение операций в Курской области.

В ISW подтверждают этот факт сообщениями Главного управления разведки Украины. Так, недавно солдаты КНДР в Курской области открыли "дружественный огонь". Они обстреляли машины чеченского батальона "Ахмат". В результате погибло 8 кадыровцев.

Аналитики предполагают, что это произошло именно из-за языкового барьера между российскими и северокорейскими силами.

Плохая координация и текущие проблемы с коммуникацией между российскими и северокорейскими силами вряд ли решатся в ближайшее время. Это продолжит затруднять проведение российских военных операций в Курской области,

– говорится в отчете ISW.

К слову, ранее в ГУР сообщили, что военные КНДР уже несут потери на фронте. Ориентировочно, в Курской области уже могли ликвидировать около 200 солдат Северной Кореи.

Кроме того, в течение суток 14 – 15 декабря в Курской области погибли по меньшей мере 30 северокорейских военнослужащих, еще несколько десятков получили ранения различной степени тяжести.