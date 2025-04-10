"Они наступали и умирали": WSJ о первых боях ВСУ с КНДР

Бойцы ВСУ впервые сошлись в бою с северокорейскими солдатами на территории РФ. По данным WSJ, противник действовал массированно, без дронов и связи, как во времена Второй мировой.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на издание The Wall Street Journal. По словам украинских командиров, в игнорировании ценности человеческой жизни северокорейцы превзошли даже.

Читайте также Солдаты КНДР пересекли линию разграничения с Южной Кореей, – Reuters

ВСУ приняли бой с северокорейцами в Курской области

Бойцы 225-го Отдельного штурмового полка и 8-го отдельного полка ССО ВСУ первыми сошлись в бою с северокорейскими военными на территории России.

Они все наступали, наступали, наступали... У нас там была рота, пока они атаковали батальонами,

– рассказал командир 225-го ОШП Олег Ширяев.

По словам военных, в первых боях северокорейцы действовали массированно, без связи, поддержки дронов или артиллерии – по тактике, похожей на времена Второй мировой. ВСУ назвали это “легкой мишенью”.

Впоследствии, по словам Ширяева, противник начал действовать под прикрытием артиллерии и планирующих бомб, полностью интегрировавшись в подразделения российской армии. Корейцы переняли тактику малых групп – по 3 – 5 человек.

Почему штурмуют корейцы? Они лучше подготовлены психологически и лучше физически... Они платят кровью,

– говорит Ширяев.

В декабре 2024-го 8-й полк ССО выполнял задание по фиксации присутствия КНДР. Бой был настолько интенсивным, что, по словам военного с позывным Булат, “освещал ночное небо как лазерное шоу”.

По данным ССО, тогда погиб 21 северокореец, 40 были ранены, трех взяли в плен – один из них умер во время эвакуации. Все девять украинских спецназовцев вернулись. Общие потери КНДР, по оценкам, – около 5 тысяч человек.