Первые грузовики с военными КНДР, вероятно, прибыли в Курскую область, – Forbes

Перехваченные разговоры российских военных свидетельствуют о том, что Кремль тайно переправляет северокорейские войска к удерживаемому Украиной выступу в Курской области.

Об этом говорится в материале военного обозревателя Forbes Дэвида Акса. Отмечается, что Северная Корея отправила тысячи солдат для участия в войне против Украины.

Читайте также КНДР отправляет в Россию пока только молодых и больных солдат, – WSJ

Военные КНДР прибыли в Курскую область

Перехваченный разговор, обнародованный Главным управлением разведки подтверждает то, что тысячи северокорейских солдат начали прибывать вдоль линии фронта на запад России.

Перехваченный разговор двух российских военных касался водителя грузовика КамАЗ по имени Андрей Свериденко, которого остановили при въезде в Курск,

– пишет Дэвид Акс.

Как объяснил один из сотрудников по радиосвязи своему коллеге, российская военная полиция "задержала несколько КамАЗов на трассе" в Курской области. Один из автомобилей "не имел боевого назначения", поэтому военная полиция "забеспокоилась".

В этом перехвате военные 810-й отдельной бригады морской пехоты российской оккупационной армии, которой и предназначались войска КНДР с КамАЗа, пытаются выяснить есть ли у них на балансе остановленный грузовик и почему у шофера нет надлежащих бумаг.

Если радиоперехват украинской разведки указывает на широкое движение северокорейских войск в Курск, то это, вероятно, только вопрос времени, прежде чем появятся прямые доказательства участия северокорейцев в бою,

– подытожили в Forbes.

К слову, ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение северокорейских солдат и назвал это эскалацией войны против Украины. Он также отметил, что страны-члены НАТО обсуждали дополнительную военную поддержку Украины.