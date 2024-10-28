Про це йдеться в матеріалі військового оглядача Forbes Девіда Акса. Зазначається, що Північна Корея відправила тисячі солдатів для участі у війні проти України.

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Військові КНДР прибули в Курську область

Перехоплена розмова, оприлюднена Головним управлінням розвідки підтверджує те, що тисячі північнокорейських солдатів почали прибувати вздовж лінії фронту на захід Росії.

Перехоплена розмова двох російських військових стосувалася водія вантажівки КамАЗ на ім'я Андрій Сверіденко, якого зупинили при в'їзді в Курськ,

– пише Девід Акс.

Як пояснив один зі співробітників по радіозв'язку своєму колезі, російська військова поліція "затримала кілька КамАЗів на трасі" в Курській області. Один завтомобілів "не мав бойового призначення", тому військова поліція "занепокоїлася".

У цьому перехопленні військові 810-ї окремої бригади морської піхоти російської окупаційної армії, якій і призначались війська КНДР з КамАЗу, намагаються з’ясувати чи є в них на балансі зупинена вантажівка і чому в шофера немає належних паперів.

Якщо радіоперехоплення української розвідки вказує на ширший рух північнокорейських військ до Курська, то це, ймовірно, лише питання часу, перш ніж з'являться прямі докази участі північнокорейців у бою,

– підсумували в Forbes.

До слова, раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення північнокорейських солдатів та назвав це ескалацією війни проти України. Він також зазначив, що країни-члени НАТО обговорювали додаткову військову підтримку України.