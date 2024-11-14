В частности, Украина может взять боевиков из КНДР в плен, а впоследствии они могут быть допрошены солдатом Южной Кореи. Такое мнение 24 Каналу озвучил ветеран армии США Райан Макбет.

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"Я совсем не удивлюсь, если Южная Корея имеет переводчиков или следователей в Украине по состоянию на этот момент, на случай, если они кого-то захватят. Потому что Южная Корея хотела бы получить информацию о том, какая ситуация сейчас в армии КНДР", – сказал он.

Может быть одна из трех причин

Как предположил Райан МакБет, также может быть такая ситуация, что у России недостаточно войск, чтобы вернуть Курск. Кроме того, что, возможно, российские оккупанты не хотят, чтобы Северная Корея была на Юге, где теоретически северокорейские военные могут быть захвачены в операции против Украины. А еще Курщина могла быть самым простым местом для их перемещения или местом, которое имело наибольшую потребность в войсках.

Так что, это одна из этих трех вещей. Вероятнее всего, третья – ситуация, когда "нам здесь нужны войска, присоединим эти блоки сюда и скажем им, чтобы они шли прямо вперед",

– считает он.

Довольно скоро должно наступить затишье во фронтовых боях, ведь приближается зима. Поэтому войска КНДР, возможно, пока не принесут большой пользы на Юге Украины, но они могут понадобиться в Курске, потому что России достаточно сложно вернуть этот район.

Напомним, разведки Южной Кореи и США подтвердили, что военные КНДР уже воюют в Курской области. Они прошли подготовку и постепенно разворачивались на поле боя в течение последних двух недель. Спикер Государственного департамента США Ведант Патель объяснил, что более 10 тысяч северокорейских военных размещены на востоке России, большинство из них переместились в Курскую область.