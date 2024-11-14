Зокрема, Україна може взяти бойовиків з КНДР у полон, а згодом вони можуть бути допитані солдатом Південної Кореї. Таку думку 24 Каналу озвучив ветеран армії США Раян МакБет.

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"Я зовсім не здивуюся, якщо Південна Корея має перекладачів або слідчих в Україні станом на цей момент, на випадок, якщо вони когось захоплять. Тому що Південна Корея хотіла б отримати інформацію про те, яка ситуація зараз в армії КНДР", – сказав він.

Може бути одна з трьох причин

Як припустив Раян МакБет, також може бути така ситуація, що у Росії недостатньо військ, щоб повернути Курськ. Крім того, що, можливо, російські окупанти не хочуть, щоб Північна Корея була на Півдні, де теоретично північнокорейські військові можуть бути захоплені в операції проти України. А ще Курщина могла бути найпростішим місце для їхнього переміщення або місцем, яке мало найбільшу потребу у військах.

Отже, це одна з цих трьох речей. Найімовірніше, третя – ситуація, коли "нам тут потрібні війська, приєднаємо ці блоки сюди й скажемо їм, щоб вони йшли прямо вперед",

– вважає він.

Досить скоро має настати затишшя у фронтових боях, адже наближається зима. Тому війська КНДР, можливо, поки що не принесуть великої користі на Півдні України, але вони можуть знадобитись у Курську, бо Росії досить складно повернути цей район.

Нагадаємо, розвідки Південної Кореї та США підтвердили, що військові КНДР уже воюють у Курській області. Вони пройшли підготовку та поступово розгортались на полі бою протягом останніх двох тижнів. Речник Державного департаменту США Ведант Патель пояснив, що понад 10 тисяч північнокорейських військових розміщені на сході Росії, більшість із них перемістилися до Курської області.