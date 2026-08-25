Генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире 24 Канала высказал мнение, что сложится комбинированная ситуация: российское командование будет использовать солдат КНДР как непосредственно на фронте, так и для других задач.

Три направления применения войск КНДР

По словам генерала армии, Россия не будет направлять весь военный контингент Северной Кореи на штурмы, а распределит его по нескольким основным направлениям.

Первая составляющая – это подразделения специального назначения, которые уже проходят соответствующую боевую отработку. Они, по его словам, будут действовать непосредственно на линии фронта вместе с российскими оккупационными войсками.

Часть, проходящая соответствующую подготовку, будет задействована на фронте секторально. Например, в зоне активных боевых действий: Константиновка или Покровское направление, либо другие, чтобы закрыть какие-то "дыры". Поэтому сейчас они действительно будут действовать совместно с россиянами в реальных боевых ситуациях,

– заявил Маломуж.

Бывший руководитель СВР уточнил, что Ким Чен Ын заинтересован в том, чтобы его войска приобрели в российско-украинской войне боевой опыт, как это было и раньше, когда он отправлял их в Курскую область.

Второе направление привлечения контингента из КНДР будет предусматривать, по мнению Маломужа, формирование инновационной составляющей. Речь идет об операторах дронов и реактивных систем. По его словам, северокорейские военные будут осваивать как дроны российского и иранского производства, так и собственные ракетные системы, которые Пхеньян поставляет Москве для нанесения ударов по территории Украины.

Это уже будет второй фронт, но за пределами первой линии (передовой),

– отметил Маломуж.

Третьим направлением является обучение в учебных центрах в глубоком тылу России. Эта подготовка, как уточнил генерал армии, будет служить для пополнения ударных частей спецотряда, а также для подготовки опытных кадров для самого Пхеньяна. Диктатор Ким Чен Ын стремится получить реальный боевой опыт для своей армии, учитывая свои геополитические притязания в отношении Южной Кореи и Японии.

О роли военных КНДР на фронте: смотрите в видео