Генерал армії, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в етері 24 Каналу висловив думку, що буде комбінована ситуація: російське командування використає солдатів КНДР як безпосередньо на фронті, так і для інших завдань.

Три напрямки застосування військ КНДР

За словами генерала армії, Росія не відправлятиме увесь військовий контингент Північної Кореї на штурми, а розділить його за кількома основними напрямками.

Перший складник – це підрозділи спецпризначення, які вже проходять відповідне бойове злагодження. Вони, з його слів, діятимуть безпосередньо на лінії фронту разом із російськими окупаційними військами.

Частина, яка проходить відповідне навчання, буде задіяна на фронті секторально. Наприклад, у зоні активних бойових дій: Костянтинівка або Покровський напрямок, або інші, щоб закрити якісь "дірки". Тому нині дійсно вони діятимуть спільно з росіянами в реальних бойових ситуаціях,

– озвучив Маломуж.

Екскерівник СЗР уточнив, що Кім Чен Ин зацікавлений у тому, аби його війська здобули на російсько-українській війні бойовий досвід, як це було і раніше, коли він від відправляв їх у Курську область.

Другий напрямок залучення контингенту з КНДР передбачатиме, на думку Маломужа, формування інноваційного складника. Мовиться про операторів дронів, реактивних систем. З його слів, північнокорейські військові опановуватимуть як дрони російського та іранського виробництва, так і власні ракетні системи, які Пхеньян постачає Москві для завдання ударів по території України.

Це вже буде другий фронт, але за межами першої лінії (передової),

– зауважив Маломуж.

Третім напрямком є вишкіл у навчальних центрах у глибокому тилу Росії. Це навчання, як уточнив генерал армії, слугуватиме для поповнення ударних частин спецзагону, а також для підготовки досвідчених кадрів для самого Пхеньяна. Диктатор Кім Чен Ин прагне отримати реальний бойовий досвід для власної армії з огляду на свої геополітичні зазіхання щодо Південної Кореї та Японії.

Про роль військових КНДР на фронті: дивіться у відео