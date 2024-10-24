Войска КНДР создадут России одну большую проблему, – экс-глава Ми-6

Первые военные из КНДР, которые прошли обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли на фронт. Но Россия столкнется с большой проблемой: их будет сложно привлекать в военные операции из-за языкового барьера.

Такое мнение 24 Каналу высказал бывший глава британской разведки Ми-6 Ричард Дирлав. Да, будут связисты и переводчики, но непосредственно на фронте это создаст серьезные трудности.

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Россиянам будет сложно с северокорейскими военными

По словам бывшего главы британской разведки Ми-6, корейский язык – чрезвычайно тяжелый. Даже его друзья, которые являются блестящими лингвистами, говорят, что корейский язык один из самых сложных для изучения и разговора.

Я думаю, что вопрос их привлечения будет огромной проблемой. Ладно, с ними будут русские связисты. У них будут переводчики. Но на поле боя это может быть настоящей проблемой,

– подчеркнул Ричард Дирлав.

Отметим, государственная дума России ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с КНДР, который предусматривает взаимную военную помощь. Он должен снизить риски эскалации на Корейском полуострове.

Интересно! Северной Кореи может поплатиться за отправку своих военных – но накажет ее не Запад, а Китай. Такой шаг КНДР может создать серьезные дипломатические трудности для Китая.