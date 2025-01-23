КНДР может прекратить поставки оружия и военных России, – ЦПД

Россия сейчас сильно зависима от артиллерийских боеприпасов из КНДР. Если удастся оборвать сотрудничество между ними, то в оккупантов начнутся проблемы.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. По его словам, сейчас на определенных направлениях 70% артиллерийских боеприпасов – это снаряды из КНДР. России становится все труднее вести такую интенсивную войну.

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Возможно ли повлиять на сотрудничество России и КНДР

Как отметил Коваленко, помощь от Северной Кореи дает возможность России продолжать вести войну с высокой интенсивностью. Сейчас страна-агрессор имеет определенные проблемы с военной техникой. Не зря КНДР передает не только боеприпасы, но и артиллерийские системы.

Также была информация, что Северная Корея может отправить в Россию еще больше собственных военных. И тут многое может зависеть от того, какую позицию займет президент США Дональд Трамп.

После смены администрации в США Ким Чен Ын может по старой памяти сыграть в игру с Трампом и что-то получить от США. В ответ он может предложить приостановить поставки живой силы в Россию,

– считает Коваленко.

То же самое может касаться и передачи оружия в Россию. Если удастся сорвать передачу боеприпасов, то страна-агрессор будет иметь серьезные проблемы. Сейчас их ВПК не способен покрыть потребности столь интенсивной войны.

Добавим, глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что КНДР передала России около 120 единиц артиллерийских установок "Коксан" и 120 единиц РСЗО M-1991 за последние три месяца. Также КНДР может отправить дополнительные войска в Курскую область. Но много наземных войск не ожидают.