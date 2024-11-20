Сможет ли Ким перебросить в Россию 100 тысяч своих солдат: Яковенко оценил возможности КНДР

По данным СМИ, Северная Корея может отправить в Россию до 100 тысяч своих военных. Вряд ли это произойдет одномоментно.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что есть много вопросов по поводу того, действительно ли Северная Корея перебросит на войну еще 100 тысяч военных.

Смотрите также Глобальные угрозы от вступления КНДР в войну: возможности ее армии и последствия союза с Россией

Реально ли перебросить 100 тысяч корейцев

Как отметил Яковенко, перебросить 100-тысячное войско на несколько тысяч километров – это серьезная логистическая проблема. Трудно даже представить, сколько нужно железнодорожных вагонов, чтобы перевезти весь этот личный состав.

Если такой процесс реально будет запущен, то вряд ли на фронт одновременно перебросят 100 тысяч войск из КНДР. На это может уйти почти год.

Если действительно это произойдет, то 100 тысяч могут отправить в течение года. Тогда эта цифра уже выглядит по-другому. 100 тысяч – это 10 тысяч в течение 10 месяцев. Тогда это будет компенсацией потерь российской армии,

– сказал Яковенко.

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил, что Россия перебросила к границам с Украиной 11 тысяч военных из Северной Кореи. Однако этот контингент может вырасти до 100 тысяч.