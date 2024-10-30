Примерно 3 тысячи военных КНДР находятся в 50 километрах от границы Украины, – FT

Около 3 тысяч военных КНДР привезли в Курскую область с Дальнего Востока. Они находятся в 50 километрах от границы с Украиной.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников украинской разведки.

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Солдаты КНДР недалеко от украинской границы

Отмечается, что военных КНДР разместили 28 октября в казармах примерно в 50 километрах от границы с Украиной.

Согласно информации южнокорейской разведки, первые военные из КНДР, которые прибыли в Россию еще в начале октября, принадлежат к элитному 11-му армейскому корпусу северокорейской армии, известного как "Штурмовой корпус".

Представители украинской разведки сомневаются в боевых возможностях северокорейцев, назвав их "неопытными пехотинцами".

"Они никогда раньше не покидали свою страну... Они никогда не воевали в реальных боях, и их опыт очень далек от реальности современной войны", – сказал собеседник изданию FT.