"Боевые рабы": КНДР отправила на войну в Украину элитное подразделение, – Bild

Ким Чен Ын передал Кремлю элитное подразделение северокорейских солдат. Их называют "боевыми рабами", которые считаются одними из самых жестоких.

Об этом пишет Bild. Там отметили, что первые солдаты прибыли еще в сентябре.

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КНДР дала Кремлю "боевых рабов"

Разведка Южной Кореи NIS узнала подробности о том, каких солдат КНДР отправила в Россию, чтобы те воевали против Украины. Так, еще накануне визита Сергея Шойгу в Пхеньян, с 8 по 13 сентября, в Россию отправили 1 500 военных КНДР. В частности, это подтверждают спутниковые снимки, которые зафиксировали 4 десантных корабля и 3 фрегата Тихоокеанского флота страны-агрессора. Именно на этих судах солдаты Ким Чен Ына прибыли из портов Чхонджин и Хамхин в российский Владивосток.

После этого существенно возросло количество перелетов российских военно-транспортных самолетов АН-124 между Владивостоком и Пхеньяном. Как предполагают в СМИ, очевидно, борта перевозили северокорейских солдат.

Сейчас известно, что 400 военных КНДР тренируются в казармах под Хабаровском. По данным южнокорейской разведки, им выдали поддельные документы и российские паспорта, а также замаскировали под бурятов и якутов.

В Bild добавляют, что 5 октября Ким Чен Ын посетил спецподразделение в Западном округе Корейской народной армии. Военные этого подразделения считаются одними из самых жестоких в мире, ведь они кулаками, руками и железными молотами разбивали бетонные плиты, поставленные на тела товарищей. Их также называют "боевыми рабами", поскольку растили будущих солдат в вакууме без какого-либо внешнего воздействия, а также обрабатывали идеологией о "дьяволах НАТО" и врагах "вождя".

В СМИ предполагают, что КНДР отправила в Россию именно подразделение "боевых рабов", которые, к слову, охраняли отца диктатора Ким Чен Ира.