"Боевые рабы": КНДР отправила на войну в Украину элитное подразделение, – Bild
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Ким Чен Ын передал Кремлю элитное подразделение северокорейских солдат. Их называют "боевыми рабами", которые считаются одними из самых жестоких.
Об этом пишет Bild. Там отметили, что первые солдаты прибыли еще в сентябре.
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КНДР дала Кремлю "боевых рабов"
Разведка Южной Кореи NIS узнала подробности о том, каких солдат КНДР отправила в Россию, чтобы те воевали против Украины. Так, еще накануне визита Сергея Шойгу в Пхеньян, с 8 по 13 сентября, в Россию отправили 1 500 военных КНДР. В частности, это подтверждают спутниковые снимки, которые зафиксировали 4 десантных корабля и 3 фрегата Тихоокеанского флота страны-агрессора. Именно на этих судах солдаты Ким Чен Ына прибыли из портов Чхонджин и Хамхин в российский Владивосток.
После этого существенно возросло количество перелетов российских военно-транспортных самолетов АН-124 между Владивостоком и Пхеньяном. Как предполагают в СМИ, очевидно, борта перевозили северокорейских солдат.
Сейчас известно, что 400 военных КНДР тренируются в казармах под Хабаровском. По данным южнокорейской разведки, им выдали поддельные документы и российские паспорта, а также замаскировали под бурятов и якутов.
В Bild добавляют, что 5 октября Ким Чен Ын посетил спецподразделение в Западном округе Корейской народной армии. Военные этого подразделения считаются одними из самых жестоких в мире, ведь они кулаками, руками и железными молотами разбивали бетонные плиты, поставленные на тела товарищей. Их также называют "боевыми рабами", поскольку растили будущих солдат в вакууме без какого-либо внешнего воздействия, а также обрабатывали идеологией о "дьяволах НАТО" и врагах "вождя".
В СМИ предполагают, что КНДР отправила в Россию именно подразделение "боевых рабов", которые, к слову, охраняли отца диктатора Ким Чен Ира.