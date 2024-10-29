"Небольшое количество" войск Северной Кореи уже в Украине, – CNN

Западная разведка считает, что "небольшое количество" военных КНДР уже находятся на территории Украины.

Об этом со ссылкой на 2 представителей западной разведки сообщил телеканал CNN.

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Некоторые военные Северной Кореи уже в Украине

"Похоже, что многие из них уже в действии", – сказал один из собеседников CNN во вторник, имея в виду северокорейцев.

Американский чиновник в разговоре с телеканалом сказал, что США пока не имеют подтверждений непосредственного присутствия войск КНДР в Украине.

Источники CNN отмечают, что большинство военных КНДР, отправленных в Россию, являются силами специального назначения, и оценить их эффективность на поле боя пока сложно.

Они также также ожидают, что по крайней мере часть северокорейских солдат дезертирует из своих подразделений, когда попадет на поле боя, а языковой барьер с русскими станет значительным препятствием для осуществления операций.

Один из западных чиновников сказал CNN, что количество военных Северной Кореи, вовлеченных в войну России против Украины, "может возрасти".

"Союзники и партнеры по всему миру наблюдают, консультируются и будут активно делиться разведданными по этому вопросу, поскольку это влияет на безопасность Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского регионов и не только", – добавил он.