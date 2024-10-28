Ермак заявил, что Киев никогда не просил НАТО участвовать в войне

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время разговора с западными журналистами заявил, что Украина никогда не просила у НАТО введения войск Альянса на территорию нашего государства для поддержки войск.

Киев лишь просит у союзников достаточно финансирования и оказания военной помощи. Об этом украинский чиновник заявил в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera.

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Ермак опроверг информацию о просьбе Киева ввести войска НАТО

Я хочу сказать Италии и другим союзникам, что мы ответственная, надежная страна. Это российская пропаганда обвиняет нас в том, что мы втянули мир в войну. На самом деле мы никогда не просили НАТО участвовать в этом конфликте,

– заявил руководитель Офиса президента.

По его словам, Украина ведет борьбу против агрессора самостоятельно, однако с помощью партнеров и союзников. Он отметил, что наше государство всегда просила только финансирование и оружие для возможности ведения войны против России и сдерживания врага.

Ермак также отметил, что за три года Украина доказала то, что оказание помощи является абсолютно эффективной поддержкой.

"Благодаря жертвенности героических украинских воинов также удалось защитить Европу и международный порядок. И пришло время, чтобы вы больше не колебались, быстро выдали нам оружие и амуницию в надлежащем количестве", – добавил чиновник.

Кроме того, Андрей Ермак опроверг утверждение о том, что НАТО якобы не готово принять Украину в свой Альянс. Он отметил, что об этом свидетельствует количество государств-членов блока, с которыми наше государство подписало соглашения о гарантиях безопасности.