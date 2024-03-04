Кроме того, таким образом Макрон поднял ставки и подал сигнал Владимиру Путину. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Николай Давыдюк.

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"Думаю, что для Путина это месседж, что НАТО готово предоставить войска, не вступая в войну. Мы видим, что идет торг. Путину говорят: "Выходи из Украины или мы все пришлем войска". Путин: "Вы блефуете". Макрон сейчас разложил ему все карты и показал, что действительно могут зайти", – объяснил он.

Макрон поднял ставки

Николай Давыдюк отметил, что кто-то может сказать, что НАТО не решится, ведь Россия – это ядерная держава. Однако в Альянсе также есть страны, которые имеют ядерное оружие.

Кроме того, Китай не позволит России осуществить ядерный удар. Без консультаций с Пекином Кремль точно не будет использовать ядерное оружие.

В этом случае Макрон поднял ставки, возможности помощи. Потому что о человеческом капитале мы не говорили. Но когда начнут говорить о людях, то скорее Европа будет давать оружие,

– убежден политолог.

В Европе понимают угрозу для себя

Как подчеркнул политолог, если Россия сможет победить Украину, нападет на страны Балтии, которым открыто угрожает, то следующими могут стать Германия и Франция. Европа начинает понимать важность помощи Украине и усиления собственной обороны.

Нужно принимать решение, поднимать ставки. Путин тоже заходит далеко, уже напрямую угрожает странам Балтии. Надо понимать, что от Балтии до Германии – один шаг, до Франции – два. Если он зайдет в страны Балтии, то следующей будет Германия,

– подчеркнул Давыдюк.

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