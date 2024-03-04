Кроме того, таким образом Макрон поднял ставки и подал сигнал Владимиру Путину. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Николай Давыдюк.
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"Думаю, что для Путина это месседж, что НАТО готово предоставить войска, не вступая в войну. Мы видим, что идет торг. Путину говорят: "Выходи из Украины или мы все пришлем войска". Путин: "Вы блефуете". Макрон сейчас разложил ему все карты и показал, что действительно могут зайти", – объяснил он.
Макрон поднял ставки
Николай Давыдюк отметил, что кто-то может сказать, что НАТО не решится, ведь Россия – это ядерная держава. Однако в Альянсе также есть страны, которые имеют ядерное оружие.
Кроме того, Китай не позволит России осуществить ядерный удар. Без консультаций с Пекином Кремль точно не будет использовать ядерное оружие.
В этом случае Макрон поднял ставки, возможности помощи. Потому что о человеческом капитале мы не говорили. Но когда начнут говорить о людях, то скорее Европа будет давать оружие,
– убежден политолог.
В Европе понимают угрозу для себя
Как подчеркнул политолог, если Россия сможет победить Украину, нападет на страны Балтии, которым открыто угрожает, то следующими могут стать Германия и Франция. Европа начинает понимать важность помощи Украине и усиления собственной обороны.
Нужно принимать решение, поднимать ставки. Путин тоже заходит далеко, уже напрямую угрожает странам Балтии. Надо понимать, что от Балтии до Германии – один шаг, до Франции – два. Если он зайдет в страны Балтии, то следующей будет Германия,
– подчеркнул Давыдюк.
Заявление Макрона: главное
- Лидер Франции Эмануэль Макрон 26 февраля заявил, что войска НАТО могут отправить в Украину. Однако пока разговоры идут только о возможном сценарии в будущем, и мнения по этому вопросу разделены. Он отметил, что Путин не может одержать победу, поэтому важно рассматривать все варианты, чтобы остановить его.
- Впоследствии министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заметил, что французские войска не будут участвовать в военных действиях на территории Украины. В то же время Париж придерживается концепции "победить Россию, не ведя войны с Россией".
- В Кремле изрядно испугались от разговоров о войсках НАТО в Украине. Представитель Путина Дмитрий Песков сказал, что если отправка военных будет осуществлена, то "придется говорить не о вероятности, а о неизбежности прямого столкновения России и НАТО".