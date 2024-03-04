Крім того, у такий спосіб Макрон підняв ставки та подав сигнал Владіміру Путіну. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Микола Давидюк.

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"Думаю, що для Путіна це меседж, що НАТО готове надати війська, не вступаючи у війну. Ми бачимо, що йде торг. Путіну кажуть: "Виходь з України або ми всі надішлемо війська". Путін: "Ви блефуєте". Макрон зараз розклав йому всі карти та показав, що дійсно можуть зайти", – пояснив він.

Макрон підняв ставки

Микола Давидюк зазначив, що хтось може сказати, що НАТО не наважиться, адже Росія – це ядерна держава. Однак в Альянсі також є країни, які мають ядерну зброю.

Крім того, Китай не дозволить Росії здійснити ядерний удар. Без консультацій з Пекіном Кремль точно не буде використовувати ядерну зброю.

У цьому випадку Макрон підняв ставки, можливості допомоги. Тому що про людський капітал ми не говорили. Але коли почнуть говорити про людей, то швидше Європа буде давати зброю,

– переконаний політолог.

У Європі розуміють загрозу для себе

Як підкреслив політолог, якщо Росія зможе перемогти Україну, нападе на країни Балтії, яким відкрито погрожує, то наступними можуть стати Німеччина та Франція. Європа починає розуміти важливість допомоги Україні та посилення власної оборони.

Потрібно приймати рішення, підіймати ставки. Путін теж заходить далеко, вже напряму погрожує країнам Балтії. Треба розуміти, що від Балтії до Німеччини – один крок, до Франції – два. Якщо він зайде до країн Балтії, то наступною буде Німеччина,

– наголосив Давидюк.

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