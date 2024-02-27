Призрак большой войны или пустые слова? Введут ли страны НАТО свои войска в Украину

Российские пропагандисты так долго убеждали, что воюют в Украине с войсками НАТО, а Путин столько раз фантазировал об экзистенциальной войне с "коллективным Западом", что в самом Альянсе, похоже, перестали бояться обсуждать эту тему и начали активно такую возможность рассматривать.

И хотя до реальных действий очевидно еще далеко, само наличие такой дискуссии – это хороший сигнал для Украины и всего мира.

24 Канал анализирует и объясняет, что кроется за заявлениями стран НАТО о готовности отправлять свои войска в Украину.

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Макрон, введи войска

26 февраля 2024 года президент Франции собирал в Париже представителей США, Канады и европейских союзников Украины и обсуждал варианты дальнейшей помощи нашему государству в его войне с Россией.

Встреча имела как практические последствия – было объявлено о создании "коалиции бомб и ракет" (очевидно и для ударов по территории России), а также о закупке французами боеприпасов для Украины за пределами ЕС (по чешской схеме, спасибо, генерал Павел).



Макрон выступил во время пресс-конференции в Елисейском дворце, 26 февраля 2024 года, Париж, Франция / Фото АР / Gonzalo Fuentes

И конечно же главное внимание СМИ к себе привлекли заявления о возможности помощи Украине не только техникой, но и людьми.

Отправку западных войск (в Украину) в будущем нельзя исключать, но сегодня нет консенсуса относительно официального, принятого и одобренного отправления войск на места,

– президент Макрон во время встречи в поддержку Украины, 26 февраля 2024 года.

Прозвучали разные мнения, и не было единодушия. Некоторые (как словацкий премьер Фицо) были откровенно напуганы, кто-то (как президент Польши Дуда) был разочарован отсутствием энтузиазма. Впрочем, главным здесь является сам факт наличия такой дискуссии.

Мнения разнятся Дуда подтвердил отсутствие консенсуса относительно ввода войск НАТО в Украину

Наличие такого вопроса на повестке дня, конечно, не является гарантией его воплощения. Впрочем, это довольно мощный сигнал, как Украине, так и России, что ее ядерных угроз и шантажа никто уже не боится. А еще – это перспективный план действий. Об этом также говорил президент Макрон.

Многие люди, которые сегодня говорят "Никогда, никогда", были теми же людьми, которые два года назад говорили "никаких танков, никаких самолетов, никаких ракет дальнего радиуса действия". Давайте будем достаточно скромными, чтобы признать, что мы часто отставали от графика на шесть-двенадцать месяцев. Это и было целью сегодняшней дискуссии: все возможно, если это полезно для достижения нашей цели,

– президент Франции о "никогда не говори никогда".

Россию больше не боятся

Сколько в этом реального желания помочь, а сколько давления на США (потому что уже устали), а сколько бравады Франции перед той же Германией (очень хорошо, что историческое противостояние двух государств в 21 веке проходит в формате "кто больше поможет Украине") – пока не так важно, главным является факт. И он заключается в том, что Россию больше не боятся.

Заявление французского президента, который раньше только названивал Путину, а теперь играет мышцами, напугало россиян. Это подтвердил своим заявлением и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Если это произойдет, то придется говорить не о вероятности, а о неизбежности прямого столкновения России и НАТО,

– Песков комментирует заявление Макрона и признает, что сейчас в Украине никто с НАТО не воюет.

Интересно, что слова Макрона о далекой перспективе оттянули все внимание Кремля на себя, а заявления о том, что Украина получит ракеты и еще больше снарядов, Россия проглотила спокойно. Если так было задумано, то браво, президент Макрон.



Песков и Путин / Фото росСМИ

Войска стран НАТО в Украине: идея не новая

Важно, что наконец это сказал кто-то из действующих первых лиц государств, а не почтенный пенсионер, которому нечего терять.

Напомним, что летом 2023 года мы уже слышали заявления бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена о возможности ввода войск Альянса на территорию Украины.

Если НАТО не сможет договориться о четком пути для Украины, существует возможность, что некоторые страны могут прибегнуть к индивидуальным действиям... Мы знаем, что Польша очень настроена на предоставление конкретной помощи Украине. И я не могу исключить возможности, что Польша в этом контексте задействуется еще сильнее на национальном уровне, а за ней будут страны Балтии – вполне возможно, включая вариант с отправкой войск на поле боя,

– Расмуссен в статье от 7 июня 2023 года размышляет над возможными гарантиями безопасности для Украины накануне саммита НАТО в статье издания The Guardian.

Отметим, что тогда слова Расмуссена касались ситуации, когда Украину не пригласят в НАТО на июльском саммите в Вильнюсе (и, кстати, до сих пор не пригласили).



Владимир Зеленский встречался с Андерсом Фогом Расмуссеном в январе этого года / Фото ОП

Также существенно изменилась ситуация в названых Расмуссеном государствах. Страны Балтии активно развивают оборонительные линии на границах с Россией и жалеют, что не имеют такой системы призыва и рекрутов, как в соседней Финляндии.

Ну а в Польше… сейчас там высыпают на землю украинское зерно и отказываются от встреч с украинскими коллегами, с которыми общаются путем обмена нотами. В то же время заместитель польского министра национальной обороны Цезарий Томчик прямо говорит, что "у Польши нет такого проекта и идеи".

К теме НАТО не планирует размещать войска в Украине

Понятно, что господин Расмуссен не сам это придумал, поэтому можем констатировать, сколько прошло времени между пробным камнем и первым реальным обсуждением. Сейчас абсолютно наверняка известно, что единодушного решения НАТО точно не будет. В доказательство этого имеем заявления представителей США, Польши, Швеции и Словакии. Впрочем, это может быть решение отдельных стран – такого механизма НАТО не запрещает.

Об этом говорил, в частности, словацкий премьер Фицо.

Я могу подтвердить, что есть страны, которые готовы отправить свои войска в Украину, есть страны, которые говорят "никогда", среди которых Словакия, и есть страны, которые говорят, что это предложение нужно рассмотреть,

– Фицо об идее войск НАТО в Украине.

Также президент Польши Дуда осторожно сказал об участии войск НАТО в охране границ и разминировании украинских земель, что сейчас являются наиболее заминированными в мире. Это может быть неплохим началом и отправной точкой для переговоров.

Но есть один нюанс.

Не забыли ли спросить Украину?

Также следует понимать и позицию самой Украины, ведь без нее и ее разрешения ничего не произойдет в принципе.

пока нам не нужны воины НАТО, нам нужно только оружие и помощь союзников. Мы – не Кувейт в 1990-м году, с этим Саддамом бы можем сами справиться.

Об этом еще в прошлом году сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

До завершения вооруженного конфликта на территории Украины иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию нашей страны. Более того, мы этого не просим, мы говорим: дайте оружие – мы сами знаем, как воевать,

– подчеркнул глава МИД Кулеба.



Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон / Фото ОП

ВСУ научились эффективно уничтожать российских оккупантов на земле, в небе и в море, а потому нужно только не мешать это делать. А для этого нужны ракеты (Шольц, что по "Таурусу"?), самолеты (F-16, "Мираж 2000" и "Грипен"), а также снаряды, много снарядов.

Если союзники это сделают и обеспечат и в дальнейшем для ВСУ надежный тыл, то им не нужно будет лезть в самое пекло и приобретать отсутствующий у них боевой опыт на практике, погибать (да, потому что это война) в полях Донецкой области или крымских степях – за них все сделают те, для кого эти земли родные. И только тогда войска союзников действительно могут прибыть в Украину для гуманитарных миссий, разминирования и охраны границ.

Именно это сейчас делает без 5 минут полновластный член НАТО – Швеция (26 февраля согласие на вступление шведов в Альянс наконец дал парламент Венгрии). Больших жертв украинцам от союзников пока не нужно.

Призраки большой войны

Стоит понимать, что такие заявления – не только об Украине, но и игра в долгую. Это план действий для НАТО на перспективу. Не секрет, что за время после победы в холодной войне бывшие союзники несколько расслабились и потеряли форму. Некоторые катастрофически, как Германия, некоторые оказались в плену визионерства и собственных представлений о войне будущего как противостояние роботов при минимальном участии людей.

Зато боевые действия в Украине показали, что пехота и количество до сих пор является решающим фактором, и маленькое компактное войско профи будет проигрывать огромной армии, пусть и набранной из зеков или даже поклонников русского рэпа.

Также война доказала, что артиллерия все еще важна, а снарядов и ракет нужно очень много. Есть ли все это сейчас у союзников? Нет, но должно быть и именно для этого сейчас в Европе и США разворачивают с нуля новые оружейные заводы и увеличивают объемы производства на старых, размышляют над тем, как вернуть призывную систему вместо контрактной, наконец проводят масштабные учения.

Как раз 26 февраля в Польше стартовали учения Dragon-24 с участием 15 тысяч воинов и 3 500 единиц техники.Это часть большой подготовки сил НАТО Steadfast Defender-24, охватывающей весь северный фланг Альянса. В нем принимают участие 90 000 военных, 50 кораблей и 80 самолетов.

Конечно, ни Европа, ни США, ни Канада, ни другие государства цивилизованного мира (даже Южная Корея не сильно уж желает воссоединения с Севером) не хотят воевать сами, это четко показывает социология, однако существует объективная ситуация, когда миру угрожают авторитарные режимы.

Это не только Россия, но и КНДР, Иран и Китай. С ними невозможно вести переговоры, ведь они воспринимают их как слабость, а потому вооруженного противостояния, похоже, не избежать. И, если следовать этой логике, то война в Украине – только начало. А дальше будут, например, "Сувалкский коридор" и Молдова. А дальше Ближний Восток, Тайвань, Южная Корея или Южно-Китайское море.

Каждая из этих территорий предстает как новый Западный Берлин, который также было страшно защищать, потому что Хрущев ввел блокаду и откровенно угрожал ядерными бомбами, но Кеннеди все равно отдал приказ подвести танки на "Чекпоинт Чарли".

Тогда, 27 октября 1961 года американские танки М-48 встали напротив советских Т-54, но все завершилось мирно, потому что во главе двух сверхдержав стояли адекватные люди. Сейчас ситуация может быть совсем другой, ведь сейчас с адекватностью в российских бункерах большие проблемы, а в Белом доме уже вскоре может поселиться продавец кроссовок за 399 долларов.

Украина в данной ситуации выигрывает для союзников время. Это очень цинично звучит, но такова правда и цена за десятилетия слепоты.